بعد تعافيه من “الجلطة”.. مؤذن “الحرم المكي” يرفع أذان صلاة الظهر من المسجد الحرام | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
عاد مؤذن الحرم المكي الشريف، نايف فيده، اليوم (الأربعاء)، لرفع الأذان في المسجد الحرام بعد أن تعافى من أزمته الصحية إثر إصابته بجلطة دماغية قبل أسابيع.
ونشرت رئاسة الحرمين الشريفين على حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطعا مصورا للشيخ نايف وهو يرفع أذان الظهر من رحاب المسجد الحرام.
وقالت الرئاسة: “بعد امتثاله للصحة والعافية، مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ نايف فيده يرفع أذان صلاة الظهر في رحاب”.
بعد امتثاله للصحة والعافية، مؤذن #الحرم_المكي الشريف الشيخ نايف فيده يرفع أذان صلاة الظهر في رحاب #المسجد_الحرام
من #سناب_رئاسة_الحرمين
Reasahalharmain pic.twitter.com/cV0bkk1aee
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 20, 2017