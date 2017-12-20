20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تعافيه من “الجلطة”.. مؤذن “الحرم المكي” يرفع أذان صلاة الظهر من المسجد الحرام | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عاد مؤذن الحرم المكي الشريف، نايف فيده، اليوم (الأربعاء)، لرفع الأذان في المسجد الحرام بعد أن تعافى من أزمته الصحية إثر إصابته بجلطة دماغية قبل أسابيع.

ونشرت رئاسة الحرمين الشريفين على حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطعا مصورا للشيخ نايف وهو يرفع أذان الظهر من رحاب المسجد الحرام.

وقالت الرئاسة: “بعد امتثاله للصحة والعافية، مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ نايف فيده يرفع أذان صلاة الظهر في رحاب”.

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