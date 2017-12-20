الأمير أحمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على الأميرة “العنود بنت متعب” | صور

(أنحاء) – متابعات :-
شارك الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء)، في تأدية صلاة الميت على الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حيث أمّ الصلاة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
كما أدّى صلاة الميت عدد من الأمراء والمسؤولين، على رأسهم الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن تركي، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين.
كما أدى الصلاة إخوان الفقيدة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة الأمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد، والأمير محمد بن سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن سلمان بن محمد.