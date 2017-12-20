20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السعودية للكهرباء”: تطبيق “الضريبة” سيشمل الفواتير وإيصال ورسوم الخدمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيشمل فواتير الاستهلاك وإيصال ورسوم الخدمات من الشركة أيضاً.

وأشارت الشركة إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حكومية، وستحوّل الإيرادات المتحصلة عبرها بشكل كامل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

يُذكر أن ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها في المملكة مطلع يناير من العام المقبل 2018، ستشمل جميع السلع التي تباع وتُشترى، مع بعض الاستثناءات، وتبلغ نسبتها 5%.

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