أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“السعودية للكهرباء”: تطبيق “الضريبة” سيشمل الفواتير وإيصال ورسوم الخدمة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“هيئة الأمر بالمعروف” توقف أحد الرقاة بالخرج ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم (الأربعاء)، أحد الرقاة بمحافظة الخرج،
-
الأمير أحمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شارك الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء)، في تأدية صلاة الميت على
-
بعد تعافيه من “الجلطة”.. مؤذن “الحرم المكي” ي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عاد مؤذن الحرم المكي الشريف، نايف فيده، اليوم (الأربعاء)، لرفع الأذان في المسجد الحرام
-
مكة المكرمة.. القبض على 3 مقيمين تحرشوا بالنس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على 3 مقيمين، بعد تحرشهم بأربع مقيمات