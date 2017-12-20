20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الأمر بالمعروف” توقف أحد الرقاة بالخرج | صور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم (الأربعاء)، أحد الرقاة بمحافظة الخرج، لارتكابه مخالفات شرعية ونظامية واستخدامه وسائل غير شرعية في الرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة للهيئة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أنه تمت إحالة المخالف لجهة الاختصاص لارتكابه تلك المخالفات، إضافةً إلى عدم تجاوبه مع اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي.

ونشرت رئاسة الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا للمنتجات والمستحضرات المضبوطة، التي استخدمها المخالف في مزاولة الطب الشعبي والرقية بطريقة غير شرعية.

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