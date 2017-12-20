20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السومة يعرض إصابته على طبيب متخصص في ألمانيا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

يغادر مساء اليوم الأربعاء، محترف الأهلي السوري عمر السومة إلى ألمانيا لعرض إصابته التي تعرض لها مؤخراً على أحد المختصين بتوصية من الجهاز الطبي، فيما استهل قائد الفريق تيسير الجاسم برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة الطبية بمقر النادي إثر الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وفي السياق، واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك استعداداً لمواجهة الفتح يوم السب) المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتابع نائب رئيس النادي طارق كيال الحصة التدريبية التي عمد فيها مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أجرى مناورة اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

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