20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض .. الإطاحة بعصابة مكونة من 6 مواطنين سلبوا سيارة شاب تحت تهديد السلاح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكّنت الجهات الأمنية في الرياض، اليوم (الأربعاء)، من الإطاحة بعصابة مكوّنة من 6 شباب أقدموا على استيقاف شاب عمره 17 عاما بالقوة تحت تهديد السلاح الناري وسلبوا منه سيارته في حي غرناطة.

وكانت شرطة الحمراء والبحث الجنائي في الرياض قد شكّلا فريقا بحثيا حول العصابة التي وقعت أمس الثلاثاء بحي غرناطة، قبل أن يتم القبض على أحد المتهمين.

وأوضحت مصادر، وفقا لـ “سبق”، أن الجهود الأمنية أسفرت عن الإطاحة بباقي المتهمين، وهم 6 مواطنين سعوديين، في أقل من 24 ساعة من زمن الحادثة، كما تم ضبط المركبات التي استخدموها في السرقة، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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