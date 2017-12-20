20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سلطان بن سلمان: لسنا دولة نفط فقط.. وسنفعّل السياحة بالتوازي مع المحافظة على ثقافتنا وتقاليدنا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان أن قطاع السياحة في المملكة سيشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة القادمة، حيث سيشهد الربع الأول من العام القادم 2018 إطلاق التأشيرات السياحية.

وأضاف، في حديث لـ”وكالة الأنباء الفرنسية”، أن المملكة مليئة بـ”الكنوز” التي تجعل منها مكاناً مميزاً للسياحة؛ لكن البعض يراها من منظور ضيق جداً، مؤكداً أن السعوديين ليسوا “مجرد تجار نفط”؛ إذ إن بلادهم تزخر بالمواقع الأثرية والشواطئ الجميلة.

ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن السياحة ستسهم في إزالة التصورات السلبية عن المملكة؛ لكن الانفتاح السياحي لن يمنع السعوديين من التمسك بثقافتهم والقيم والتقاليد الخاصة بهم.

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