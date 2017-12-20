20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حدودنا مقابرهم”.. “التحالف” يكشف عدد قتلى “الحوثي” والصواريخ التي أطلقتها باتجاه المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن عدد القتلى من ميليشيا الحوثي في الثلاثة أشهر الماضية بلغ 11326 قتيلا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لقيادة التحالف عُقد، اليوم (الأربعاء)، أن قيادة التحالف قامت بتدمير 6730 موقعا ومعدات وأسلحة خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت 83 صاروخا بالسيتيا و65942 قذيفة باتجاه المملكة.

وأشار العقيد المالكي إلى أنه تم إجلاء 358906 أشخاص من رعايا 85 دولة حول العالم، منذ بداية العمليات العسكرية.

وأكد أن حدود المملكة ستبقى مقبرة لكل من يحاول اجتيازها، مشيرا إلى أن التقدم مستمر على المحور الشمالي في اليمن ويتم تحرير مزيد من الأراضي.

وشدّد المالكي أن مساعدة إيران للجماعات الإرهابية تهديد يصل إلى أوروبا، مرحّبا بالمواقف الإيجابية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بدعم إيران لميليشيا الحوثي.

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