20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“هيئة الأمر بالمعروف” تقبض على مقيم عربي لممارسته الشذوذ عبر مواقع التواصل
﻿

“هيئة الأمر بالمعروف” تقبض على مقيم عربي لممارسته الشذوذ عبر مواقع التواصل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم (الأربعاء)، القبض على مقيم يحمل جنسية عربية، بعد ممارسته الشذوذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمدينة المنورة.

وأوضحت رئاسة الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عملية القبض جاءت بالتنسيق الأمني مع فرع الهيئة بالمنطقة والشرطة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق