أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مؤسسة النقد: سنعلن عن برامج لزيادة وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد قريبًا
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