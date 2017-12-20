20 ديسمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤسسة النقد: سنعلن عن برامج لزيادة وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد قريبًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الأربعاء)، عزمها الإعلان عن برامج لزيادة وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد قريبًا.

وأوضح محافظ “ساما” أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن المؤسسة تستخدم التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على النقد والدفع عبر نقاط البيع، وهي ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد الشهرية (أكتوبر 2017) ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع إلى 16.4 مليار ريال، مقارنة بـ14.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، وبنسبة ارتفاع قدرها 15 %.

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