الأهلي يدشّن المتجر الثالث بحضور شرفي وإعلامي وجماهيري كبير.. خصم ٣٠٪؜ للجماهير

(أنحاء) – عادل رشيد : ــ
دشّن النادي الأهلي مساء اليوم المتجر الواقع بشارع التحلية بحضور الراعي الرسمي للنادي الأهلي الخطوط السعودية ورئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل وعدد كبير من أعضاء الشرف على رأسهم رئيس هيئة أعضاء الشرف الدكتور أيمن فاضل وأعضاء ومجلس إدارة النادي وعدد كبير من الإعلاميين وجماهير الأهلي.
جاء افتتاح المتجر وفق خطط مدروسة من الجانب التسويقي والإستعداد للخصخصة التي من المقرر البدء بها نهاية عام ٢٠١٨ ، حيث يعتبر المتجر رقم ٣ الذي تم إفتتاحه، ويطمح مسيّرو النادي إلى زيادة مداخيل النادي، حيث يمكّن عشاق النادي للحصول على منتجات محبّي النادي “الجدّاوي” في جميع أنحاء المملكة.
ولاقى المتجر استحسان الجميع، وكان أبرز المنتجات أطقم الفريق الأوّل لكرة القدم بمختلف الألوان وتحمل شعار الراعي الرسمي الخطوط السعودية.
وأطلق متجر النادي الأهلي خصم ٣٠٪ على جميع منتجات النادي بمناسبة افتتاح المتجر ٣ ، ويعد القائمين على المتجر جماهير النادي الأهلي بمزيد من المفاجآت في الفترة المقبلة .