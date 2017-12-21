21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر: الجيش اليمني يأسر شقيق عبدالملك الحوثي وقيادات أخرى بارزة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أفاد مصدر عسكري بالحكومة الشرعية في اليمن أن قوات الجيش أسرت عدداً كبيراً من القيادات الحوثية البارزة خلال المعارك الأخيرة بينهم شقيق عبدالملك الحوثي.

وأوضح المصدر وفقاً لما أوردته “الوطن”، أن أبرز تلك القيادات التي جرى القبض عليها مؤخراً الشقيق الأصغر لـ”عبدالملك الحوثي”، وكذلك المشرف الأمني للميليشيات الحوثية عبدالخالق فهيد المُلقب بـ”أبوهاشم”.

وبيّن أن عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول والثاني في الميليشيات الحوثية سقطت في أسر قوات الجيش الشرعي، لافتاً إلى أن الإعلان عن تلك الأسماء سيكون قريباً.

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