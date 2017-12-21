21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصدر: أموال الفساد المستردة لم تدخل ميزانية 2018.. وهذه هي الأسباب
﻿

مصدر: أموال الفساد المستردة لم تدخل ميزانية 2018.. وهذه هي الأسباب

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف مصدر بوزارة المالية عن تجنب الوزارة احتساب الأموال المستردة من موقوفي قضايا الفساد ضمن إيرادات ميزانيتي عامي 2017 أو 2018.

وبيّن المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، أن هناك أسباباً لاتخاذ هذا القرار في مقدمتها عدم سيولة تلك الأموال واحتياج عودتها من الخارج لوقت طويل؛ كونها توجد صور أصول وأموال مجمدة خارج المملكة.

وعن مصير الأموال المستردة من الخارج، أوضح المصدر أن لأموال المستردة سيتم إنفاقها على مشاريع التنمية في كل المجالات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق