21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مواطن يوثق إلقاء أوراق المتقدمين لمعرض توظيف بالشرقية في القمامة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو مصير سِيَر ذاتية وأوراق تقديم لأحد معارض توظيف للشباب السعودي في المنطقة الشرقية.

وأظهر الفيديو كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالمتقدمين على الوظائف ملقاة أمام أحد مصانع الورق بانتظار إعادة تدويرها، وبيّن مصوره أنها تخص معرض التوظيف الذي أقيم بالظهران قبل نحو شهرين.

وأبدى المواطن حسرته الكبيرة على ما شاهده رغم المسافة الكبيرة التي قطعها طالبو التوظيف من أجل الحصول على وظائف، فيما تداول مغردون مقطع الفيديو على نحو واسع وأبدوا استياءهم مما ورد به، فيما اتهم بعضهم معارض التوظيف بالكذب وخداع الشباب.

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