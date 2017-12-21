21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: شرطة الرياض تلقي القبض على ولي أمر طالب لاعتدائه على أحد المعلمين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على ولي أمر أحد الطلاب؛ لاتهامه بالاعتداء على معلم بإحدى المدارس أمس (الأربعاء).

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجهات الأمنية تحركت بعد ورود بلاغ من إدارة المدرسة بقيام ولي أمر طالب بالاعتداء على أحد معلميها إثر خلاف بينهما.

ولفتت إلى أن القبض على ولي الأمر جاء لإجراء تحقيقات معه؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

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