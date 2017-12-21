21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة” تجدد التأكيد على المقيمين الالتزام بأنظمة المملكة ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت النيابة العامة أنه يجب على المقيمين في المملكة الالتزام بقوانين البلاد، ومراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

وأوضحت النيابة أن المادة الـ 41 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن “يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره”.

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