21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الجوف تكشف ملابسات مقاطع متداولة لمضاربة جماعية انتهت بمطاردة ومحاولة دهس بالقريات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت شرطة منطقة الجوف ملابسات مقاطع فيديو متداولة لمضاربة بين مجموعة من الأشخاص انتهت بمطاردة لمحاولة دهس أحدهم، لافتةً إلى أنها أوقفت عدداً من أطرافها لحين انتهاء التحقيقات.

وبيّن المتحدث الإعلامي بشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن مركز شرطة المطار بمحافظة القريات استقبل بلاغاً من شخصين بالعقد الثاني من العمر بتعرض مركبتهما لصدم متعمد من قِبل قائد سيارة من نوع “هايلكس”، قبل أن يقوما بالاعتداء عليهما بالضرب أيضاً.

وأضاف النومس أنه خلال إجراء الاستدلال حضر قائد المركبة “الهايلكس” وادعى تعرضه للاعتداء عليه هو وزميله من قِبل الشخصين اللذين ظهرا في المضاربة.

وأشار إلى أن الشرطة استكملت إجراءات الاستدلال الأولية مع جميع الأطراف، مبيناً أنها أودعت الحدث دار الملاحظة الاجتماعية وتعمل على إيقاف باقي أطراف القضية، كما أشعرت النيابة بتفاصيل الواقعة.

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