21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التحالف العربي” يكشف نسبة الأراضي المحررة في اليمن.. وسفير المملكة لدى صنعاء يتهم إيران بالتدخل في عمل المنظمات الإنسانية
﻿

“التحالف العربي” يكشف نسبة الأراضي المحررة في اليمن.. وسفير المملكة لدى صنعاء يتهم إيران بالتدخل في عمل المنظمات الإنسانية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن نسبة الأراضي التي تمكنت قوات التحالف من تحريرها من أيدي ميليشيا الحوثي، فيما أكد سفير المملكة لدى اليمن أن إيران تتدخل في عمل بعض المنظمات الإنسانية التي تقدم معلومات مضللة.

وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر إن النظام الإيراني لم يقدم للشعب اليمني إلا الموت من خلال تمويله لميليشيا الحوثي وتزويدهم بالأسلحة والصواريخ الباليستية وعناصر من الحرس الثوري وحزب الله، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يمر بظروف صعبة اقتصادياً وإنسانياً؛ بسبب تدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مقدرات الشعب اليمني على يد الانقلابيين.

وأوضح آل جابر أن التحالف أعلن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية والسماح بدخول المشتقات التجارية والنفطية لمدة 30 يوماً، كما سيسمح بدخول 4 رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لميناء الحديدة لمواجهة التحديات الحالية للوضع الإنساني في اليمن.

وأكد أن المملكة والأمم المتحدة تعملان معاً ولديهما اجتماعات مستمرة؛ لمعالجة أوجه الخلاف الحالية، متمنياً أن تتم مراجعة التقارير التي تصدر من الأمم المتحدة من داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتأكد من دقتها، مشيراً إلى التدخل الإيراني في بعض المنظمات التي تقدم معلومات مضللة وخاطئة للإعلام الغربي يبنى عليها حقائق وتقارير غير صحيحة.

من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن طيار تركي المالكي، إن الحكومة الشرعية في اليمن تسيطر على نحو أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، مضيفاً أن قوات التحالف عندما تقوم بتحرير مزيد من الأراضي تنسق مع الحكومة الشرعية لوضع خطط إنمائية وإنشائية وإعادة الاستقرار والأمن فيها.

وشدد على أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة دليل على استمرار دخول الأسلحة من خلال المنافذ الإغاثية، مبيناً أن المبعوث اليمني لدى الأمم المتحدة قدم الكثير من الحلول والمقترحات ولكن الجانب الحوثي رفضها جميعاً.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق