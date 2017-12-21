21 ديسمبر 2017 مـ / موافق 3 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة أمريكية تمنح ألف دولار مكافأة لكل عامل بعد إقرار الكونجرس للإصلاح الضريبي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت “إيه تي أند تي” إنها ستمنح كل عامل ألف دولار كمكافأة بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على قانون الإصلاحات الضريبية وتعهدت الشركة بإنفاق مليار دولار كاستثمارات إضافية في الولايات المتحدة العام المقبل.

وأكدت الشركة على أنها ستمنح جميع الموظفين البالغ عددهم 200 ألف المكافأة المذكورة بالإضافة إلى زيادة استثماراتها عقب دخول القانون حيز التنفيذ.

وليست “إيه تي أند تي” وحدها من أعلنت منح مكافأة بعد إقرار القانون، فقد كشفت “بوينج” أيضاً عن استثمارات سخية ومكافآت للموظفين.

وعلاوة على ذلك، قالت “Fifth Third Bancorp” إنها ستمنح كل موظف – وعددهم 13.5 ألف عامل – مكافأة ألف دولار كما سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة.

يذكر أن الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أقر حزمة الإصلاحات الضريبية التي تشمل خفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21%، وينتظر القانون توقيع الرئيس “ترامب” من أجل تفعيل العمل به.

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