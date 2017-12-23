23 ديسمبر 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة بالمملكة.. مستشفى بتبوك يطبق نظام “الصيدلية الذكية”.. روبوت يجهز الدواء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في تطبيق نظام “الصيدلية الذكية” لأول مرة بالمملكة، وذلك من خلال قيام روبوت بتجهيز الدواء خلال ثوان فقط.

بدوره أوضح مدير قسم الرعاية بالمستشفى محمد أبوهاشم وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو القضاء على الزحام وتقليل وقت الانتظار أمام الصيدليات.

ولفت إلى أن الروبوت يصرف 1500 وصفة طبية خلال ساعة واحدة، كما يخزن ويرتب 20 ألف علبة دواء.

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