23 ديسمبر 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحركات أمنية ورقابية لمحاصرة تطبيق تجسسي شبيه بـالـ”واتس آب”.. تعرّف على التفاصيل

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت مصادر أن جهات أمنية ورقابية بدأت في جمع تحريات عن تطبيق وهمي شبيه بـ”الواتس آب”؛ لتجسسه على الرسائل المتبادلة سواء الفردية أو الجماعية.

وبيّنت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن أكثر من مليون مستخدم قام بتحميل التطبيق الوهمي مؤخراً، مشيرةً إلى أن خطورة الأمر دفعت الجهات المعنية إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن أوامر صدرت للجهات الأمنية والحكومية بضرورة تحذير المواطنين والموظفين من تحميل هذا التطبيق عبر أجهزتهم، لقيامه بالتجسس ونسخ جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم وتحويلها إلى جهة غير معلومة.

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