23 ديسمبر 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فرق ميدانية مختصة لمكافحة التهرب الضريبي.. وحملاتها تنطلق الشهر المقبل
﻿

فرق ميدانية مختصة لمكافحة التهرب الضريبي.. وحملاتها تنطلق الشهر المقبل

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أفادت مصادر بالهيئة العامة للزكاة والدخل أن الهيئة شكلت فرقاً مختصة لمكافحة التهرب الضريبي من خلال شن حملات على المنشآت بدايةً من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الفرق المُشكّلة ستتولى التدقيق في الحسابات الضريبية للمنشآت، وضبط وتوثيق المخالفات الضريبية، إلى جانب التحقيق في الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وكذلك الاطلاع على الجوانب القانونية لمتابعة قضايا التهرب الضريبي خلال مرحلة التقاضي.

وأضافت أن الهيئة استعانت بخبرات عالمية وعربية في مجال قوانين الضرائب خلال تشكيل تلك الفرق، مشيرةً إلى أنها اعتمدت أيضاً على استقطاب عدد من الكفاءات السعودية وخريجي الجامعات المستجدين في اختصاصات القانون والمحاسبة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق