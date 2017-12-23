أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“السعودية للكهرباء”: “مؤشر الاستهلاك الكهربائي” يهدف لتوعية المشترك بقيمة الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية
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