23 ديسمبر 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موبايلي أعمال توقع اتفاقيةً مع شركة فيرتشو ستريم دعمًا لتطوير سوق الحوسبة السحابية

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(أنحاء) – المها الشهري : ــ

وقعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي اتفاقيةً  مع شركة “فيرتشو ستريم”، إحدى شركات “دل تكنولوجيز” و”دل إي إم سي” دعمًا منها لتطوير سوق الحوسبة السحابية في المملكة، ولرفع مستوى القدرات الرقمية في البنية التحتية لإدارة أنظمة الحوسبة السحابية.

 وستقوم موبايلي من خلال هذه الاتفاقية على إنشاء خدمات حوسبة سحابية جديدة في مركز بيانات “موبايلي” في الرياض وسيتم ربطها بمركزي بيانات الحوسبة السحابية  في الدمام وجدة، مما يُهيّئُ لـ “موبايلي” أن تحصلَ على أكبر شبكة حوسبة سحابية  في المملكة،  ويتيح بها تقديم خدماتٍ غير مسبوقة في خدمات الاستضافة السحابية الآمنة لقطاع الأعمال في المملكة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي الأول للتخطيط الاستراتيجي والتسويق   في قطاع الأعمال بموبايلي المهندس ماجد العتيبي  قائلًا “شرعنا قبل عدة سنوات  في موبايلي أعمال إلى أن نوفر عددًا من الحلول المتطورة في الحوسبة السحابية، واليوم نؤكد التزامنا بالتوسع في الحلول السحابية من خلال توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم مثل “فيرتشو ستريم” و “دل إي إم سي” ، لتوفير خدمات متقدمة، ولنقل المعرفة وتوطينها في المملكة، ويأتي ذلك تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية من قبل قطاعات المملكة العربية السعودية الحكومية والخاصة”.

الجدير بالذكر أن مراكز موبايلي للبيانات تمتاز بتصنيفاتٍ متقدمةٍ على المستويات المحلية والعالمية، ويأتي ذلك ليؤكد مدى اهتمام الشركة في تطوير وتهيئة بنيتها التحتية سعيًا منها للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات وآمنها لعملائها.

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