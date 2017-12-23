23 ديسمبر 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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غرفة الرياض تعلن عن 832 وظيفة شاغرة في 13 منشأة طبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية ومركز التدريب والتوظيف ملتقى التوظيف في المجال الطبي، وذلك في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس 10/4/1439هـ الموافق 28/12/2017م بمقر الغرفة.

وأعلنت الغرفة عن حصر 832 فرصة وظيفية في 13 من منشآت القطاع الطبي ( أطباء ، صيادلة ،مختبرات ، سجلات طبية ، تمريض ، علاج طبيعي ، وظائف إدارية وتشغيلية ) موجهة للحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريس والدبلوم والثانوية.

وأكد عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي حرص منشآت القطاع على استقطاب الكفات الوطنية وتعزيز الفرص المتاحة لهم بما يحقق اتاحة الفرصة الكاملة للكوادر الوطنية مشيرا الى الملتقي يأتي بهدف توطين الوظائف في الأنشطة والمهن الطبية ورفع نسبتها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني والرؤية الوطنية 2030.

ودعت الغرفة منشآت القطاع الطبي للمساهمة في إبراز جهود قطاع الاعمال وحرصه على توظيف الباحثين عن عمل من خلال التفاعل مع هذا الملتقى.

و أكدت غرفة الرياض سعيها لبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي من الجنسين وتهيئتهم للعمل بالقطاع الخاص ، انطلاقاً من دور الغرفة ومسئوليتها المجتمعية وتلبية لحاجة قطاع الأعمال من الكوادر الوطنية المؤهلة.

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