23 ديسمبر 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الإعلام توضح حقيقة ما نسب لـ “الشريان” بشأن عدم أهمية إذاعة شعائر الصلوات
﻿

الإعلام توضح حقيقة ما نسب لـ “الشريان” بشأن عدم أهمية إذاعة شعائر الصلوات

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي ما نسب للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن عدم أهمية نقل شعائر الصلوات على الهواء مباشرةً من الحرمين الشريفين.

وأكد الغفيلي أن الشريان صرح بـ “نقل شعائر الصلوات من الحرمين الشريفين مازال مستمراً وسيبقى، وهو ركيزة أساسية للقناة السعودية، جعلتها محل اهتمام المشاهدين في كل أنحاء العالم، وهي ميزة ثمينة كنّا ولا نزال نعتز بها”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق