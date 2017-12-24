24 ديسمبر 2017 مـ / موافق 6 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أرامكو السعودية ترسي عقدًا لإنشاء مرافق داعمة للمشاريع الإنشائية في حقلي حرض والحوية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أرست أرامكو السعودية، اليوم الأحد 6 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 24 ديسمبر 2017م، عقدًا على شركة أزميل للمقاولات، وهي شركة إنشاءات سعودية، لبناء ثلاثة مرافق إنشائية في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في حقلي حرض والحوية.

 ووقع العقد من جانب أرامكو السعودية نائب الرئيس لإدارة المشاريع، الأستاذ فهد الهلال. وقد حضر المناسبة في مقر أرامكو السعودية بالظهران عدد من كبار الإداريين من كلا الجانبين. وسيتم استخدام المرافق لمساندة ودعم الأعمال في الحقلين، بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية والمطلوبة والاتصالات.

وبهذه المناسبة، قال الهلال: “نعمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف وإستراتيجيات أرامكو السعودية في مجال الغاز الطبيعي، وتنويع مزيج الطاقة في المملكة، وتوفير مصادر نظيفة للطاقة. والعقود التي تم توقيعها اليوم تصب في الإطار ذاته، حيث ستُسهم في إضافة المزيد من القيمة والأهمية الإستراتيجية للموارد الهيدروكربونية في المملكة.

وسيُسهم المشروع في تعزيز أداء برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض الذي سيساعد على رفع إجمالي إنتاج الغاز إلى أكثر من مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا”. وأضاف: “يسعدنا أن تكون إحدى الشركات الوطنية الرائدة مساهمة في تنفيذ هذا المشروع العملاق، مما يتوافق مع أهداف برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)”.

ويجدر بالذكر أن أرامكو السعودية قد أبرمت، في وقتٍ سابق، اتفاقيات مع عديدٍ من شركات خدمات الزيت والغاز في إطار برنامجٍ يعزز توجّه الشركة نحو استدامة الطاقة، وتنويع الاقتصاد، والتوسُّع في إنتاج الغاز، وزيادة المحتوى الوطني. وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك الاتفاقيات نحو 4.5 مليارات دولار.

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