24 ديسمبر 2017 مـ / موافق 6 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخطوط السعودية: متغيرات جوية قد تؤثر على الرحلات من وإلى دبي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نبَّهت شركة الخطوط الجوية السعودية المسافرين عبر رحلاتها إلى أن الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار دبي الدولي قد تتأثر نظراً لبعض المتغيرات الجوية بمدينة دبي.

وأعربت الشركة اليوم الأحد عن اعتذارها وتقديرها لضيوفها، شاكرةً تفهمهم للظروف الطارئة.

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