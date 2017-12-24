24 ديسمبر 2017 مـ / موافق 6 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد اتهام إيران لقطر بدعم الإرهاب.. السفير “قطان”: “هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة؟”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

علق السفير أحمد قطان سفير المملكة لدى مصر، على اتهام وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي لقطر بدعم الإرهاب، لافتاً إلى أن ذلك محاولة من طهران لغسل سمعتها.

وقال قطان في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن ما قاله وزير الاستخبارات الإيراني في ندوة بوزارة الخارجية الإيرانية حول دعم قطر للتيارات الإرهابية وجماعة الإخوان، هو محاولة غسل سمعة للتخلص من لعنة تورطها بكافة الأحداث الإرهابية بالمنطقة ولو على حساب الصديق.

وأضاف: “أتذكر الآن ردي على كلمة لمندوب قطر بالجامعة العربية، وصف فيها إيران بالدولة الشريفة “هنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله، عما قريب، ستندمون على ذلك”، مختتماً: “السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ما زالت قطر ترى أن إيران دولة شريفة؟!”.

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