أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»بعد اتهام إيران لقطر بدعم الإرهاب.. السفير “قطان”: “هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة؟”
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