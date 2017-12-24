24 ديسمبر 2017 مـ / موافق 6 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: مقتل إرهابي حوثي ورد اسمه ضمن قائمة مطلوبين أعلن عنها التحالف العربي
﻿

مصادر: مقتل إرهابي حوثي ورد اسمه ضمن قائمة مطلوبين أعلن عنها التحالف العربي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن إرهابياً حوثياً بارزاً ورد اسمه ضمن قائمة المطلوبين للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن لقي مصرعه.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي المقتول هو الحوثي أحمد صالح دغسان، والذي جاء ترتيبه في القائمة رقم (22)، وفقاً لـ”الإخبارية”.

يذكر أن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن قائمة تضم 40 اسماً لقیادات وعناصر مسؤولة عن تخطیط وتنفیذ ودعم الأنشطة الإرھابیة المختلفة في جماعة الحوثي الإرھابیة، كما رصدت مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنهم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق