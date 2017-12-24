24 ديسمبر 2017 مـ / موافق 6 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التأمينات”: لا يحق لربّات المنازل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
﻿

“التأمينات”: لا يحق لربّات المنازل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن ربات المنازل غير مشمولات ضمن الفئات المسموح لها بالاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة، رداً على استفسار مقدم من اللجنة المالية بمجلس الشورى حول إمكانية اشتراك ربة المنزل اختيارياً في التأمينات الاجتماعية، بأن الاشتراك الاختياري يُطبق على المواطنين العاملين المشتغلين في المهن الحرة، والذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً معيناً، والعاملين خارج المملكة.

وأضافت أن المرأة التي سبق لها الاشتراك في نظام التأمينات ثم تركت العمل؛ يحق لها الاشتراك اختيارياً في التأمينات، وذلك وفقاً لأحكام النظام، حسب صحيفة “الوطن”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق