24 ديسمبر 2017 مـ / موافق 6 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الرقابة والتحقيق” تكشف إساءة استعمال واستغلال موظفي الدولة للسيارات الحكومية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق قيام 15 جهة حكومية خلال عام 1437 – 1438هـ، بإساءة استعمال واستغلال السيارات الحكومية.

وتمثلت الملاحظات والمخالفات في عدم وجود شعار الجهة على السيارة، وجمع الموظف بين بدل النقل الشهري واستخدام السيارة الحكومية، واستعمالها بصفة دائمة ولأغراض خاصة، وعدم وجود سجلات أو بيانات لحركتها.

وأضافت أنه تم رصد المخالفات في عدة جهات منها وزارات التعليم، والصحة، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرياضة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفقاً لـ”مكة”.

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