25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الرئيس اليمني يصدر حزمة قرارات بتعيين وزراء في الحكومة ومحافظين
﻿

الرئيس اليمني يصدر حزمة قرارات بتعيين وزراء في الحكومة ومحافظين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حزمة قرارات جمهورية قضت بتعيين عدد من الوزراء في الحكومة ومحافظين.

وشملت القرارات الجمهورية تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفاً للواء حسين عرب الذي عينه مستشار الرئيس الجمهوريه لشؤون الأمن ، وتعيين عثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعة، وأوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارات جمهورية بتعيين أمين أحمد محمود عيين محافظا لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع والعميد ركن أحمد عبدالله التركي محافظاً لمحافظة لحج.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق