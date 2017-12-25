فيديو | مقطع مؤثر.. طفل يمني جندته ميليشيا الحوثي يبكي بعد تحريره

(أنحاء) – متابعات :-
بث إعلام الجيش اليمني مقطع فيديو مؤثر، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلا وهو يبكي بعد أن جندته ميليشيات الحوثي، فيما لا يتجاوز عمره 15 عامًا.
وأظهر المقطع أحد ضباط الجيش اليمني وهو يتحدث مع الطفل المحارب، بعد أن ألقي القبض عليه في بيحان، حيث غلب على الطفل البكاء طوال الوقت، مفيدًا بأن “الجماعة”، في إشارة ميليشيات الحوثي، هم من جندوه، وسأله عن أمه فأجهش الطفل بالبكاء، وقال إنه يريد الاطمئنان عليها.
وحاول الضابط مداعبة الطفل وتهدئته إلا أنه استمر في البكاء والنحيب، فطلب منه أن يوجه رسالة لمن هم في سنه ممن يخدعهم الحوثي، وسأله: “هل ضحك عليكم الحوثي”، فأومأ الطفل بالإيجاب.
يُذكر أنه وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن 72% من الأطفال المحاربين في اليمن جُندوا من قبل الميليشيات الحوثية، فيما يعمل الجيش الوطني اليمني على إعادة تأهيل من يقع أسيرًا لديه، عبر دورات تدريبية، ولمّ شملهم بعائلاتهم.
Heartbreaking video of a child soldier captured while fighting for Houthis n Baihan, Shabwa, last week. Child is n 9th grade & is from Dhamar province. According to UN, Houthis r responsible for 72% of child soldiers n #Yemen pic.twitter.com/ixqsTNLQfe
— Nadwa Dawsari (@Ndawsari) December 23, 2017