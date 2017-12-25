25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لاعب الفيحاء “اسبريا” يستعرض على الكرة بطريقة طريفة في مباراة الاتحاد

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدّم محترف نادي الفيحاء الكولومبي دانيلو اسبريلا لقطتين غريبتين في مباراة فريقه مساء اليوم الأحد أمام نظيره الاتحاد في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين.

وجاءت اللقطة الأولى للمحترف الكولومبي، غريبة نوعا ما، عندما استلم الكرة في الجهة اليسرى ليقوم بالدوران حولها أكثر من مرة في استعراض غريب، فيما وقف لاعب الاتحاد لمشاهدته دون تدخل يُذكر منه، أما اللقطة الثانية فجاءت بعد إحرازه هدف الفيحاء في المباراة، حيث احتفل بطريقة زحف العنكبوت.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز الفيحاء بهدف اسبريلا على نظيره الاتحاد على ملعب الجوهرة، ليرتفع رصيد الفيحاء إلى 15 نقطة في جدول الترتيب.

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