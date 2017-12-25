25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هدف”: 188 ألف منشأة سجّلت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، أن 188168 منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، خالد أبا الخيل، أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبيّن أبا الخيل أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيساهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.

ولفت إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث سيساهم “هدف” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة، مشيراً إلى أن الدعم موجّه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

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