25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طالبة تلقي نفسها من الطابق العلوي في مدرسة بالدمام.. و”التعليم” توضح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت طالبة نفسها من الطابق العلوي في مبنى إحدى المدارس الثانوية بالدمام، أمس (الأحد)، حيث تبيّن أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن ‏حالة الطالبة ‏مطمئنة، وهي بصحة جيدة، ولم تصَب بأي كسور، فيما فُتح تحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع وراء حالة السقوط‎.‎

وأضاف الباحص أن مديرة مكتب تعليم شرق الدمام زارت الطالبة في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها سقطت فجأة أمام صديقاتها عقب خروجها من الحصة الدراسية، ولم تُعرف أسباب ذلك.

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