25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السجن 20 عاماً لمواطن أُدين بتأييد “داعش” ودعمه للتنظيم بنصف مليون ريال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الأحد، حكما يضي بسجن مواطن 20 سنة إثر إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي ودعمه للتنظيم بمبلغ قدره 500 ألف ريال.

ووفقا لناظر القضية فإن المدان انضم إلى مجموعات إلكترونية تؤيد فكر تنظيم “داعش” الضال، وقام بتمويله بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، ونسّق لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب والفتن وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به.

وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عشر سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ، و5 سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، و3 سنوات وفقا للمادة الـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها 2 سجنا عن باقي ما أدين به.

كما قرّر ناظر القضية منعه من المشاركة بالكتابة على الإنترنت، وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه، كما قرّرت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.

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