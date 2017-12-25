25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حادث مؤلم.. وفاة عروسين خنقاً بمنزلهما ثاني أيام حفل زفافهما في مصر

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي عروسان مصريان مصرعهما خنقاً بمنزلهما أول أمس (السبت)، في مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية؛ وذلك إثر تسرب غاز طبيعي داخل المنزل.

وكشفت تحريات السلطات المصرية أن العريس يبلغ من العمر 22 عاماً وزوجته 18 عاماً، ويقيمان بمساكن الرادار، وتم العثور على جثتيهما على الأرض بغرفة النوم دون وجود إصابات ظاهرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وجرى استدعاء الطب الشرعي لمعاينة الجثتين، كما أصدرت الجهات المعنية تصريح دفن لهما، فيما تشير المعلومات الأولية لعدم وجود شبهة جنائية.

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