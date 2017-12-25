مكة.. وفاة معلم إثر سكتة قلبية وقائد المدرسة يروي ما فعله في يومه الأخير

(أنحاء) – متابعات :-
توفي معلم رياضيات بمدرسة عامر بن أبي ربيعة الابتدائية التابعة لتعليم مكة المكرمة، عبدالله معاجيني، وهو في منزله، إثر سكتة قلبية، ما تسبّب في حزن زملائه وطلابه .
وأوضح قائد المدرسة سامي المصري أن الراحل كان نموذجا للعطاء والانضباط، وأن زملاءه وطلابه ما زالوا متأثرين من وفاته، وهو المعلم القدوة الحريص على طلابه، ويشهد بذلك تميز طلابه في الصف الخامس في مادة الرياضيات.
وأضاف أن المعلم كان في إجازة مرضية يومي الأربعاء والخميس، إثر فيروس أصاب عينه، لكن حرصه على الطلاب جعله يحضر يوم الخميس، كأنما كان يودعهم دون أن يدري، وقدم خطة تطويرية لبرامج الفصل الدراسي الصفية واللاصفية.
من جهتها قدّمت إدارة تعليم مكة، تعازيها ومواساتها لمنسوبي المدرسة، بزيارة رسمية لمدير العلاقات العامة طلال الردادي للمدرسة صباح اليوم، وعلى صفحتها في “تويتر”، كما نعاه المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي.
#شاهد .. فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبدالله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائه الطلاب يرددون النشيد الوطني.. كان مخلصا محبا لعمله ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم .. pic.twitter.com/JUObeo06lH
— إدارة تعليم مكة (@makkah_edu) December 24, 2017