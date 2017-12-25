مكة.. وفاة معلم إثر سكتة قلبية وقائد المدرسة يروي ما فعله في يومه الأخير

#شاهد .. فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبدالله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائه الطلاب يرددون النشيد الوطني.. كان مخلصا محبا لعمله ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم .. pic.twitter.com/JUObeo06lH

— إدارة تعليم مكة (@makkah_edu) December 24, 2017