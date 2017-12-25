أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الداخلية”: ضبط أكثر من ربع مليون مخالف.. وترحيل 57 ألفًا وعقوبات فورية لأكثر من 39 ألفًا
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