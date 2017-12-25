25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: ضبط أكثر من ربع مليون مخالف.. وترحيل 57 ألفًا وعقوبات فورية لأكثر من 39 ألفًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وزارة الداخلية عن أرقام المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية المشتركة “وطن بلا مخالف”، حتى نهاية يوم أول أمس السبت، حيث بلغ عددهم أكثر من 264 ألف مخالف، تم ترحيل حوالي 57 ألفًا منهم إلى بلادهم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة وصل إلى أكثر من 264 ألف مخالف، من بينهم أكثر من 142 ألف مخالف لنظام الإقامة، و87 ألف مخالف لنظام العمل، و34 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وأضافت أنه تم ضبط ‏3321 شخصاً، خلال محاولتهم التسلل لداخل المملكة، 73% منهم يمنيون، و25% إثيوبيون، والباقي جنسيات أخرى، تم ترحيل 3054 منهم، وارتفع عدد من تم ضبطهم لمحاولتهم التسلل لخارج المملكة، إلى‏ 78 شخصاً‏.

وأشارت الداخلية إلى أن 548 شخصاً تورطوا في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، منهم 92 مواطناً، أخلي سبيل 69 منهم بعد اتخاذ الاجراءات النظامية، وجارٍ استكمال تطبيق الأنظمة بحق البقية وعددهم 23.

وبيّنت أن الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة هم 14699 وافدًا، منهم 12782 رجلًا، و1917 امرأة، وتم إيقاع عقوبات فورية بحق 39422 مخالف، وأحيل 37506 لبعثاتهم الدبلوماسية لإصدار وثائق سفر، فيما أحيل 41870 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وبلغ عدد من تم ترحيلهم حتى أمس 56899 مخالفا.

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