قرعة كأس الملك سهلة للكبار.. وتخلو من المفاجآت

(أنحاء) – نواف الحربي :-
سحبت صباح اليوم الاثنين قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2017 – 2018، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض حيث ستبدأ المسابقة يوم 3 يناير من دور الـ32 .
حيث يبدأ حامل اللقب الهلال مشواره بلقاء هجر على أرض الهلال بينما يبدأ وصيف البطل الأهلي مبارياته بلقاء الشعلة على أرض الشعلة.
وسيقابل نادي الاتحاد الكوكب على ملعب الكوكب فيما يلتقي النصر بالزلفي على ملعب النصر.
وجاءت نتائج القرعة في دور الـ32 كما يلي:
الهلال – هجر
الشعلة – الأهلي
الكوكب – الاتحاد
النصر – الزلفي
القادسية – جدة
الوحدة – النجوم
الفيصلي – الوطني
القيصومة – الفيحاء
الفتح – الحزم
أحد – العروبة
الاتفاق – الطائي
الشباب – نجران
الباحة – الخليج
المجزل – الباطن
التعاون – ضمك
الرائد – النهضة
من جهته كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الجوائز المالية التي سيحصل عليها بطل المسابقة وصاحب المركز الثاني.
حيث سيحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على مبلغ 10 ملايين ريال فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 5 ملايين ريال للموسم الحالي.
وكان نادي الهلال هو حامل اللقب حيث حقق كأس النسخة الناضية بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية على ملعب الجوهرة بجدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.