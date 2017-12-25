25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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STC تبرم اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة لزيادة مداخيل الأندية

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أبرمت شركة الاتصالات السعودية STC اتفاقية “فريقي” مع الهيئة العامة للرياضة، الهادفة لزيادة مداخيل الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال تفعيل التواصل بين المشجع وناديه، وإتاحة إرسال SMS “رسائل نصية” باسم النادي إلى الرقم 505050 لدعم النادي بقيمة ريال واحد يومياً، وفق آلية وضوابط محددة وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية وSTC .

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للرياضة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي لمجموعة STC الدكتور خالد بن حسين البياري.

وبهذه المناسبة ثمّن البياري توقيع اتفاقية “فريقي”، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية لتحفيز المشجعين للتفاعل مع أنديتهم المفضلة وزيادة مداخيل الأندية تحضيراً لمرحلة الخصخصة بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وشدد البياري على الجدوى الاقتصادية للاستثمار الرياضي خصوصاً في الوقت الراهن الذي أصبحت فيه الرياضة صناعة متكاملة وليست مجرد هواية.

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