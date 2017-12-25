25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المعهد التقني للألبان يرد على ما تم تداوله حول فصل شاب من العمل بسبب إعاقة بيده
﻿

المعهد التقني للألبان يرد على ما تم تداوله حول فصل شاب من العمل بسبب إعاقة بيده

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج بياناً، ردا على ما أثير حول قضية الشاب السعودي الذي تظلم عبر مقطع فيديو من فصله من العمل بإحدى شركات المنتجات الغذائية.

وأوضح المعهد أن الشاب “خالد” تقدم للالتحاق بالمعهد بصفة متدرب، وتم التأكيد له خلال المقابلة الشخصية بأن القبول النهائي مرتبط باجتياز الفحص الطبي، مبيناً أنه لم يباشر الدوام الرسمي ضمن برنامج التدريب الفعلي بالمعهد.

وأكد المعهد أنه لم يطلب من الشاب تقديم استقالته من أي جهة، لأن قبوله في المعهد لم يأخذ الصفة النهائية، مضيفاً أن الفحص الطبي أظهر معاناة الشاب من مشاكل صحية أخرى لديه خلاف ما ذكره في المقطع، وعليه تم الاعتذار له عن عدم إمكانية قبوله وفقاً لشروط القبول.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية، وهو أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة المراعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو ذكر خلاله الشاب أنه تقدم لوظيفة بشركة للمنتجات الغذائية، وقد تم قبوله بها بعد إلزامه بالاستقالة من وظيفة أخرى كان يعمل بها، مبيناً أنه فوجئ بعد مرور أسبوعين بفصله من عمله بسبب معاناته من إعاقة في يده، مطالباً الجهات المختصة بإنصافه وتعويضه، وقد تفاعل المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل مع الأمر مبيناً أن القضية محل اهتمام الوزارة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق