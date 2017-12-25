25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | معرض السيارات الدولي بجدة يشهد إقبال نسائي كبير

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