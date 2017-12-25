25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»متحدث الداخلية: أسر المطلوبين لا يتحملون وزر جرائم أبنائهم ولا نضعهم تحت المراقبة
﻿

متحدث الداخلية: أسر المطلوبين لا يتحملون وزر جرائم أبنائهم ولا نضعهم تحت المراقبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية لا تأخذ أسر المطلوبين أمنياً بأوزار جرائم أبنائهم إطلاقاً، ولا تقوم بوضعهم تحت المراقبة، مؤكداً أن هذا الأمر ينطبق على أسر جميع المطلوبين الجنائيين والأمنيين.

وأكد اللواء التركي، خلال مؤتمر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء للحديث حول القبض على المتورطين في جريمة اغتيال القاضي “الجيراني”، أن الوزارة تؤمن بأن مَن لديه من أسر المطلوبين معلومات سيبلغها للجهات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، شدّد المتحدث الأمني على أن كل مَن يقدم الدعم للإرهابيين أو يتستر عليهم سيخضع للمساءلة أمام الجهات المختصة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق