25 ديسمبر 2017 مـ / موافق 7 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عقدة أمريكا ..!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لا نختلف في أن اللغة الانجليزية أصبحت اللغة المشتركة حول العالم، تعلمها ضرورة من أجل فتح أبواب للتواصل مع الأخرين مع بقاء اعتزازنا بلغتنا العربية الأم والتي لنا فيها حق سيادي بممارستها في بلدنا وأن القادم إلينا يجب وجوباً إحترام هذه اللغة ومحاولة التعامل بموجبها قدر المستطاع رغم تقصيرنا نحن في تعليمها لضيوفنا كمحادثتهم بالعربي المكسر وخلافه.

لكن أن يتم الاتصال بالمركز الموحد لبلاغات المواطنين والذين هم اصلا متحدثين باللغة العربية وإستفزاز الشعب السعودي وانتهاك جهاز أمن دولة والاصرار على احتقاره والتقليل من شأنه بالتصوير الواضح فيه سوء النية فهنا يجب محاسبة تلك الامريكية وفق قانون الجرائم الالكترونية وهو التصوير و التشهير بدون علم الطرف الاخر ولعدم احترام البلد وقذفها الصريح لموظف أمن دولة أثناء أداء مهامه الوظيفية كما تمت محاسبة الموظف لعدم المهنية التي اتفق فيها فهناك آداب ولباقة عند الحديث واستقبال المكالمات فنحن لسنا في استراحة شباب، كان بامكانه تعليقها على الخط ثم الرد عليها باعتذار بسيط ( Sorry No English ) لعدم وجود متحدث بلغتها ثم إستأذنها بإغلاق الخط، فقط كان هذا خطأه البسيط لأن هذا الإجراء العام لموظف لم يكن ضمن شروط أداء مهامه الوظيفية إجادة اللغة الانجليزية فمحاسبته لإسلوب الرد وليس لعدم إتقانه للغة الانجليزية.

أما وجود متحدثين باللغة الانجليزية فتبقى هذه المسالة ضد الأنظمة الحكومية التي يجب أن يكون لها خط مساندة باللغة الانجليزية فهناك آلاف العاطلين والعاطلات من خريجي بكالوريوس لغة انجليزية من الرائع جداً توظيف قدراتهم في هذا المجال لخدمة ضيوفنا المحترمين القادمين لزيارة مملكتنا الغالية، وقلت خريجين عاطلين كي لا يتم فتح باب للشركات الأجنبية للاستفادة من هذا المجال فشبابنا أولى.

كلنا نسافر  للخارج ونحتاج من يتحدث العربية في أجهزة الدولة المُزارة تنتهي المكالمة بمثل مانتهت هذه المكالمة ابحثي عن شخص يتكلم الانجليزية ويغلق الخط في وجوهنا ، ونادراً ما نجد مترجم وبصعوبة يتم توفيره بعد انتظار طويل ان كنت محظوظاً  كخيار فيه تفضل عليك لأنهم يمارسون حقهم في ممارسة لغتهم، فعلاما نخجل نحن من ذلك ونتفاخر بلغة ليست لغتنا ، نضعها كخيار نعم ولكن الذي لا يمارسها ليس عديم مسؤولية أو ناقص علم أو حتى تنقصه المهنية فهناك ملايين المواطنون الصالحون الذين لا يعرفون سوى لغتهم العربية الجليلة وقادوا هذا الوطن ومازالوا يقودونه في شتى المجالات ونحن فخورون بهم .

نحن كشعب سعودي فخورين بشبابنا، فخورين بأجهزة أمن مملكتنا، فخورين بلغتنا العربية، ويجب أن نحاسب كل من يمس هذه المقدسات كائناً من كان .

* ومضة :

تخيلوا – مجرد خيال – أن هذه المكالمة جرت في أمريكا ما مصير المتصل العربي ..؟!!!!

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