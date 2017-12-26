26 ديسمبر 2017 مـ / موافق 8 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أعضاء شورى يوجّهون انتقادات لهيئة الاتصالات بسبب الأسعار والاستخدام العادل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجّه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسبب سوء خدمة الإنترنت المقدّمة من مزوديها في المملكة، مطالبين بإلغاء سياسة الاستخدام العادل، ‏ومتابعة سوق الاتصالات بدقة وشفافية‎.‎

وطالب عضو المجلس الدكتور، منصور الكريديس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام مزودي الخدمة بتوسيع شبكات الإنترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل، فيما أكّد إياس الهاجري أن دور الهيئة لا يتوقف على منح التراخيـــص لمزودي الخدمة، وطالبها بالاســـتمرار في متابعة سوق الاتصالات بدقة وشفافية.

من جهته، طالب الدكتور خالد الدغيثر بضرورة توفير حماية فاعلة لمستخدمي خدمات الاتصالات، ووضع آلية جادة ومحايدة في التعاطي مع الشكاوى، في حين تساءل الدكتور خالد بن زقر عن فاعلية الحلول التي قدمتها هيئة الاتصالات إجابة على شكاوى مشتركي الخدمات.

وأشار دكتور محمد الخنيزي إلى أن خدمات الاتصالات لا تزال ضعيفة في قطاع الجوال وتعاني من انقطاعات متكررة، وطالب برفع سرعة الإنترنت وخفض أسعارها، ولفت دكتور مساعد الفريان إلى أهمية أن تنسق هيئة الاتصالات مع وزارة الشؤون البلدية لأعمال مشروعات شركات الاتصالات .

يُذكر أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ‏بشأن التقرير السنوي للهيئة، حيث أوصت اللجنة بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، وطالبت الهيئة بإيصال الخدمات الهاتفية ‏والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة‎.

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