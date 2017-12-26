26 ديسمبر 2017 مـ / موافق 8 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مقطع متداول يوثق مخالفتين فادحتين لأنظمة “البيئة” و”المرور”.. ومطالبات بمعاقبة المتسببين‎
﻿

فيديو | مقطع متداول يوثق مخالفتين فادحتين لأنظمة “البيئة” و”المرور”.. ومطالبات بمعاقبة المتسببين‎

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق شخص بمقطع فيديو عدداً من السيارات محمّلة بكميات هائلة من الأخشاب، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تصدرها دوماً وزارة البيئة والزراعة بشأن الاحتطاب الجائر والتعدي على الطبيعة، بالإضافة لقيامهما بإزالة اللوحات من السيارات.

وأظهر المقطع ثلاث سيارات لا تحمل لوحات مرورية وهي محمّلة بكميات هائلة من الأخشاب، غير آبهة بتعليمات وزارة البيئة والزراعة الداعية للحد من ظاهرة الاحتطاب التي غزت الصحارى وأصابتها بالتصحر، وسط مطالبات للمرور والبيئة بالقبض على المتورطين في هذه الواقعة.

وكانت وزارة الزراعة قد غلّظت مؤخراً عقوبات الاحتطاب الجائر لأشجار الغابات، لتتراوح غرامة قطع شجرة واحدة من 5 إلى 50 ألف ريال، كما تصل عقوبة نقل أو تفحيم الحطب بغرض الاتجار إلى 10 آلاف ريال للطن الواحد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق