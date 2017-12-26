26 ديسمبر 2017 مـ / موافق 8 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طلاب جامعة الطائف يتسلقون الأسوار للوصول إلى قاعات الدراسة.. والسبب مواقف الجامعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اضطر طلاب جامعة الطائف إلى انتهاج سلوك مخالف بالقفز على الأسوار للوصول إلى القاعات دون تأخير، بسبب عدم وجود مواقف نظامية لهم وإيقاف مركباتهم في مواقع بعيدة عن أعين رجال المرور.

وعزا أحد طلاب الجامعة هذا السلوك إلى عدم الانتهاء من مشروع المواقف النظامية للجامعة رغم الوعود التي أطلقها مديرها الدكتور حسام زمان بتدشينها في الخامس من أكتوبر 2017، إلا أنه رغم مرور ثلاثة أشهر لا يزال المشروع متعثراً دون أسباب واضحة، خصوصاً أن العمل لا يخرج عن تخطيط وسفلتة.

فيما يرى طالب آخر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن مشكلة مواقف جامعة الطائف باتت مستعصية على الحل، ما دفع كثيراً من الطلاب للقفز من الأسوار للوصول إلى الحرم الجامعي اختصاراً للوقت والجهد، وحتى لا يتعرضوا إلى مخالفات مرورية بحقهم.

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